الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كاتس: اردوغان "يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا"

أخبار دولية
2026-08-20 | 01:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كاتس: اردوغان &quot;يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كاتس: اردوغان "يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على إكس، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا"، مشددا على أن إسرائيل لن "تسمح لأي كيان بتهديد أمنها".

ورفضت تركيا بشدة أمس الأربعاء ما وصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها" من جانب إسرائيل بشأن وضع أنقرة العسكري في سوريا، وذلك بعد أن قصفت إسرائيل قاعدة جوية سورية بالقرب من الحدود التركية بزعم أن سوريا كانت على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار فيها.

أخبار دولية

إسرائيل

يسرائيل كاتس

اردوغان

تركيا

سوريا

LBCI التالي
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
هجمات روسية على كييف... وسقوط قتلى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:21

وزير الدفاع الإسرائيلي: اردوغان "يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا"

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-08

اردوغان: معارضة إسرائيل واليونان لشراء تركيا طائرات إف-35 "لا مكان لها في عالمي"

LBCI
أخبار دولية
2026-06-29

اردوغان يدعو إلى "دمج" تركيا في الهيكلية الدفاعية الأوروبية

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-15

أردوغان لـ"الجزيرة": سأزور سوريا خلال الفترة المقبلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:55

اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ بالستي

LBCI
أخبار دولية
02:24

إيران: إطلاق ترامب لحرب اقتصادية ضدنا محاولة لصرف الأنظار عن مشاكله الداخلية

LBCI
أخبار دولية
01:41

مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)

LBCI
أخبار دولية
01:26

هجمات روسية على كييف... وسقوط قتلى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-04-05

لاوون الرابع عشر يدعو القادرين على "إشعال الحروب" الى اختيار السلام

LBCI
فنّ
2026-02-08

لحظات عفوية تجمع رامي عياش وابنته... والجمهور يتفاعل: "ما في أهضم"

LBCI
أخبار دولية
2026-03-26

ترامب: السيطرة على نفط إيران خيار مطروح

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-25

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة حولا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:35

هذا ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI بشأن السكانر في معبر المصنع

LBCI
أخبار لبنان
04:20

السفير السعودي للـLBCI من معبر المصنع: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين هنا

LBCI
آخر الأخبار
03:40

وزير الأشغال فايز رسامني للسفير السعودي من معبر المصنع: نفهم ما حصل في الماضي وكيف فقذنا الثقة مع المملكة العربية السعودية... ولبنان بحاجة الى استثمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

العناني في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس... دعم أممي لحماية المعلم التراثي وإحيائه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

LBCI
أخبار دولية
13:15

طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"

LBCI
أخبار دولية
13:04

قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:01

الرئيس عون في روما فما علاقة الجنوب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:03

أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان

LBCI
خبر عاجل
10:18

معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية

LBCI
حال الطقس
03:57

الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
15:47

عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث سير على طريق شحيم- جدرا

LBCI
أخبار دولية
01:41

مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)

LBCI
صحف اليوم
00:34

بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

LBCI
آخر الأخبار
13:21

رويترز: رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد جوفمان أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري الشيباني في 14 آب تناول الوجود العسكري التركي في سوريا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More