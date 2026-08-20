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كاتس: اردوغان "يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا"
أخبار دولية
2026-08-20 | 01:30
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كاتس: اردوغان "يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا"
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على إكس، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا"، مشددا على أن إسرائيل لن "تسمح لأي كيان بتهديد أمنها".
ورفضت تركيا بشدة أمس الأربعاء ما وصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها" من جانب إسرائيل بشأن وضع أنقرة العسكري في سوريا، وذلك بعد أن قصفت إسرائيل قاعدة جوية سورية بالقرب من الحدود التركية بزعم أن سوريا كانت على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار فيها.
أخبار دولية
إسرائيل
يسرائيل كاتس
اردوغان
تركيا
سوريا
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