إيران: إطلاق ترامب لحرب اقتصادية ضدنا محاولة لصرف الأنظار عن مشاكله الداخلية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاقها ضد إيران ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، وحذر من أن أي ضغط إضافي سيفشل.



وأعلن ترامب في وقت سابق إطلاق ما وصفها بأنها "أقوى عملية اقتصادية ساحقة" يتم شنها ضد أي دولة، بهدف فرض عزلة اقتصادية على إيران.