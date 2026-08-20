اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ بالستي

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية الخميس، أنّ كوريا الشمالية أطلقت ما يُشتبه بأنه صاروخ بالستي، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام.وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس، "تمّ إطلاق مقذوف قد يكون صاروخا بالستيا من كوريا الشمالية".وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس في وقت سابق، إنّ كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا غير محدَّد على الأقل.