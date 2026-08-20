حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بين وزير الخارجية المصري ونظيره القطري

تناول وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائهما في العلمين، مسألة حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.وجرى تأكيد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في مجال الملاحة البحرية.