أوكرانيا تستهدف مصفاة تانيكو ومحطة نفطية في روسيا

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش استهدف مصفاة تانيكو النفطية الروسية في منطقة تتارستان، بالإضافة إلى محطة نفطية في ميناء تامان نفتيجاز في منطقة كراسنودار.



وأفادت هيئة الأركان العامة عبر تطبيق تيليغرام بأن الضربات، التي نفذت مساء أمس الأربعاء وخلال الليل، تسببت في اندلاع حرائق في الموقعين.