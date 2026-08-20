ترامب يعلن "حربا اقتصادية لم يسبق لها مثيل" على إيران

أعلن الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب شنّ "حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل" على إيران.

وتوعّد بتبعات وخيمة لأي دولة تتعامل معها تجاريًا.

وكتب ترامب الخميس على منصته تروث سوشال: "أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة".

واعتبر أنّ طهران "لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة" لإبرام اتفاق معه.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ ترامب يسعى إلى "تشتيت الانتباه عن أزمة أميركا نفسها: ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة".

وأضاف أنّ "التمسّك بسياسات فاشلة لن يجلب سوى هزيمة إضافية، والعداء من الإيرانيين".