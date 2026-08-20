الرئاسة التركية: أنقرة "لن تقع في الفخ" الذي نصبه نتانياهو في سوريا

أعلنت الرئاسة التركية الخميس إن أنقرة "لن تقع في الفخ" الذي نصبه لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوريا، وذلك بعد مهاجمة الدولة العبرية مطارا عسكريا في شمال غرب البلاد.



وقال مدير الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران "لدينا من الخبرة ما يكفي لكي لا نقع في فخ شخصيات مثل نتانياهو، هدفهم تقويض السلام والاستقرار في منطقتنا".

