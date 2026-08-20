وزير الخزانة الأميركيّ: إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على الأرجح لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية

أعلن وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي أنّه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين "للحديث بشكل محدد عما سنقوم به" في شأن إيران.

وقال: “إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط".

وحذّر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب الأربعاء من عواقب اقتصادية ضد أي دولة تقدم "أي نوع من الدعم الحيوي لإيران"، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها إلى جانب إسرائيل قبل نحو ستة أشهر.