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قراصنة يستولون على سفينة قبالة السواحل اليمنية
أخبار دولية
2026-08-20 | 09:56
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قراصنة يستولون على سفينة قبالة السواحل اليمنية
أفادت وكالات أمن بحرية الخميس بأن قراصنة استولوا على سفينة في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية وأجبروها على تغيير مسارها باتجاه الصومال.
وأطلقت ناقلة "سيمول" المعروفة أيضا باسم SIBU 1، نداء استغاثة بعد اقتراب مسلحين منها على بُعد 136 ميلا بحريا شرق مدينة المكلا، بحسب شركة "فانغارد" المتخصصة في مراقبة حركة الملاحة البحرية.
وأكد مركز الأمن البحري للمحيط الهندي "إم إس سي آي أو" التابع لمهمة الاتحاد الأوروبي البحرية لمكافحة القرصنة في المنطقة إن "ستة مسلحين صعدوا على متن السفينة وهم يسيطرون عليها حاليا، وغيروا مسارها باتجاه الصومال".
وتابع أن "الطاقم لا يزال بخير".
وانتشرت القرصنة على نطاق واسع قبالة سواحل الصومال خلال العقد الأول من الألفية، وبلغت ذروتها عام 2011، قبل أن تتراجع بشكل كبير بفضل انتشار قوات بحرية دولية واعتماد السفن التجارية إجراءات أمنية جديدة.
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