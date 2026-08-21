مجلس الأمن الدوليّ يجتمع لإجراء جولة ثانية من "التصويت الاسترشادي" لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة

يجتمع مجلس الأمن الدوليّ الجمعة لإجراء جولة ثانية من "التصويت الاسترشادي" لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة.

ويتنافس حتى الآن ثلاثة رجال وخمس نساء على خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش (77 عاما) الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 كانون الأول 2026.

وسيقيّم أعضاء المجلس الخمسة عشر الذين سيجتمعون في جلسة مغلقة بدءا من العاشرة صباحا (الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش) كل مرشح باعتماد أحد الخيارات التالية "تشجيع" أو "عدم تشجيع" أو “من دون رأي"، وتبقى هوية العضو الذي يدلي برأيه طي الكتمان.

وفي ختام جولة تصويت أولى أُجريت في 30 تموز، حازت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان (70 عاما) أكبر عدد من الأصوات المؤيدة.