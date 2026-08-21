نائب الرئيس الأميركيّ: واشنطن تعمل على تخفيف أعباء الوقود عن الأميركيين

أكّد نائب الرئيس الأميركيّ جاي دي فانس أنّ إيران تحت ضغط كبير وتركيز الولايات المتحدة ينصب على منعها من امتلاك سلاح نوويّ.

ولفت إلى أنّ واشنطن تعمل على تخفيف أعباء الوقود عن الأميركيين.

وقال: “نمنع أزمة طاقة تحاول إيران التسبب فيها وأسعار النفط تراجعت بشكل كبير خلال عملية الغضب الملحميّ”.

وأضاف: “عجز إيران عن عرقلة التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدام ذلك كورقة ضغط”.

وأكّد فانس على أنّه رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز تواصل أميركا إخراج كميات كبيرة من النفط تصل في بعض الأيام إلى 15 مليون برميل.

وشدد على أنّ واشنطن ستفرض على إيران كلفة محاولاتها عرقلة تجارة النفط والغاز.