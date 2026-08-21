زيلينسكي: أوكرانيا تقصف مصفاة نفط روسية في بيرم

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن الجيش استهدف خلال الليل مصفاة نفط روسية في مدينة بيرم، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.وقال زيلينسكي إنه تم شن غارة أيضا على قاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية في منطقة فولغوغراد.