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إيران: يجب التغلب على "العقوبات الجائرة" مع تصعيد أمريكا الضغوط الاقتصادية

أخبار دولية
2026-08-21 | 05:26
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إيران: يجب التغلب على &quot;العقوبات الجائرة&quot; مع تصعيد أمريكا الضغوط الاقتصادية
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إيران: يجب التغلب على "العقوبات الجائرة" مع تصعيد أمريكا الضغوط الاقتصادية

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الجمعة أن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على "العقوبات الجائرة"، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ما وصفها بأنها أقسى عقوبات تفرض على الإطلاق على إيران.

وذكر بيسنت أمس الخميس أن تفاصيل هذه الإجراءات ستعلن يوم الاثنين، مشيرا إلى أنها من الممكن أن تحد من الحاجة إلى مزيد من العمليات العسكرية الكبرى.

وقال قاليباف، أحد أكثر الشخصيات السياسية في إيران نفوذا وكبير مفاوضيها في المحادثات مع الولايات المتحدة، إن التنمية الاقتصادية والأمن يرتبطان ارتباطا وثيقا.

واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب اقتصادية و"معرفية" بعدما خلصتا إلى أنهما لا تستطيعان الانتصار في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران والعراق.

وقال قاليباف، مخاطبا ممثلي قطاع الأعمال الإيراني والعراقي في بغداد، وفق ما نقلته قناته على تيليغرام "إذا نظرتم إلى موارد الدول الإسلامية وموادها الخام، فستدركون أن أعداءنا يسعون إلى نهبها".

وأضاف: "لذلك، يجب علينا وضع خطط للتعامل مع العقوبات الجائرة حتى نتمكن من التغلب عليها".

ودعا قاليباف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بغداد وطهران، مشيرا إلى أن البلدين يستطيعان استخدام عملتيهما الوطنيتين في التبادل التجاري لتقليل الاعتماد على الدولار.

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