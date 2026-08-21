الرئيس الإيراني: من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما نحن في موقع قوة

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة "اليوم" بينما إيران "في موقع قوة".



وقال بزشكيان في خلال لقاء مع أطباء في طهران "من الأفضل إنهاء الحرب اليوم، بينما نحن في موقع قوة وكرامة، وفيما يقرّ العالم بأسره بانتصارنا".



وشدد على أن "ما تحقّق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي"، مضيفا أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة على "بند واحد يشير إلى استسلام، كل الالتزامات تتعلق بالطرف الآخر".