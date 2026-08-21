الجيش الإسرائيليّ: نواصل العمل بحزم لإزالة التهديدات ومنع إعادة تمركزها

كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيليّ:



“في لبنان، ردًا على عملية نفذها حزب الله ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية، والتي شكّلت خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، قضينا على المدعو علي سمير الحاج حسن، قائد منطقة في قوة الرضوان، إلى جانب عدد من الآخرين إضافة إلى ذلك، تم القضاء على المدعو أبو حسن علاء، وهو قائد بارز في وحدة "بدر"، كان يعمل على الدفع بمخططات ضد قواتنا.

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لن نقبل بانتهاكات الاتفاق في لبنان. وستُقابل أي محاولة من جانب حزب الله للمساس ببلدات المنطقة الشمالية أو بقواتنا بالرد المناسب. وستواصل القوات العمل لإزالة التهديدات الفورية، انطلاقًا من المسؤولية عن أمن سكان المنطقة الشمالية.

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في سوريا، أجرى رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، هذا الأسبوع تقييمًا للوضع العملياتي وجولة في جنوب البلاد، والتقى بجنود الاحتياط العاملين في المنطقة.



وقال رئيس الأركان: "لن نسمح لقوات معادية بالتمركز على حدودنا، وسنعرف كيف نستخدم قوتنا بدقة، حيث يلزم ومتى يلزم".



في قطاع غزة، قضينا هذا الأسبوع على قائد سرية وثلاثة قادة فصائل في وحدة الُنخبة التابعة لحماس، إلى جانب آخرين. وكان من بينهم الذين قُضي عليهم أشخاص شاركوا في مجزرة السابع من تشرين الاول. وبالتوازي، أغلقت القوات مسارين تحت الأرض تابعين لحماس، يبلغ طولهما الإجمالي أكثر من كيلومترين.



كما كشفنا هذا الأسبوع عن معلومات استخبارية تفيد بأن حماس تستغل مجمع مستشفى ناصر في خان يونس لأغراض أجهزتها الأمنية، بما في ذلك التحقيق مع سكان القطاع وتعذيبهم. ووفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها، تجري أنشطة جهاز الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية التابعين لحماس داخل مجمع المستشفى. ويأتي هذا الكشف ليضاف إلى معلومات أخرى حول الطريقة التي تستخدم بها حماس البنى التحتية المدنية لأغراضها، وتُشغّل أجهزتها الأمنية ضد سكان القطاع، في ظل تراجع الدعم لها ومساعيها للحفاظ على حكمها.



هدفنا واضح: نزع سلاح القطاع، وتفكيك حماس من أسلحتها، وحماية سكان النقب الغربي ومواطني إسرائيل. إننا ملتزمون بتحقيق هذا الهدف والحفاظ على الإنجازات العملياتية على المدى الطويل.



في يهودا والسامرة، استكملت قوات لواء ميناشيه عملية لوائية في بلدة قباطية، تم خلالها تفتيش نحو 100 مبنى، واعتقال البعض واستجواب مشتبه بهم إضافة إلى ذلك، اعتُقل هذا الأسبوع فرد رقم 600 منذ بداية الحرب للاشتباه في قيامه بالتحريض على الإرهاب.



وتواصل قوات قيادة المنطقة الوسطى تعزيز الدفاع والعمل على إحباط الإرهاب بالتعاون مع جهاز الشاباك وحرس الحدود وشرطة إسرائيل. وإلى جانب ذلك، بشدة الأحداث التي وقعت في قريتيْ قصرة وجالود. وتُعد هذه الأحداث مرفوضة، إذ إنها تلهينا عن مهمتها وتضر بالاستقرار في المنطقة. وفي أعقاب الأحداث، أوعز رئيس الأركان بتعزيز المنطقة بكتيبة مشاة نظامية إضافية وتشديد قواعد السلوك واستخدام القوة.



وفي خضم أسبوع النشاط العملياتي، تحقق أيضًا إنجاز تاريخي. فقد أعدنا بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع جهاز الموساد، إلى إسرائيل وإلى عائلته رفات الرقيب أول يهودا يِكوتيئيل كاتس، رحمه الله، مقاتل المدرعات الذي سقط في معركة السلطان يعقوب في 11 يونيو 1982، وظل في عداد المفقودين لأكثر من أربعة عقود”.