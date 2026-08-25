قتيلان وحريق في مصفاة نفط بضربة أوكرانية على كراسنودار الروسية

أدى هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة على منطقة كراسنودار الروسية الواقعة شمال شرق البحر الأسود إلى مقتل شخصين واندلاع حريق في مصفاة للنفط، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية صباح اليوم.



وكتب حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف على منصة تلغرام: "سقط حطام طائرات مسيّرة في ساحة محطة أفيفسكي، وقُتل شخصان"، موضحا أن حريقا اندلع في المصفاة المحلية.



أما في الجانب الأوكراني، فقُتِل شخصان في زابوريجيا بقنبلة موجهة، على ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية المحلية إيفان فيدوروف عبر تلغرام أيضا.