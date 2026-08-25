تركيا ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن هذه الخطوة أزالت "إحدى أكبر العقبات" في سبيل إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا.



وقالت الوزارة في بيان: "ندعو المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده نحو تحقيق هدف سوريا تتمتع بالرخاء، والاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد للأعمال العدوانية التي تهدد هذه الرؤية"، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية على سوريا.