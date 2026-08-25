الصين تؤكد أنها ستحمي مصالحها بعد تهديد واشنطن لشركاء إيران

أكدت الصين أنها "ستدافع بحزم" عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وهددت الدول التي تواصل دعم طهران.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي: "إن سياسة الضغوط القصوى التي تُمارَس في إطار حرب اقتصادية لا تحل أي مشكلة. بل إنها لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات والصراعات"، مضيفا: "ستتخذ الصين كل الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها".