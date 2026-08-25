شركة الطيران الفنلندية: تعليق الرحلات بين هلسنكي ودبي خلال موسم الشتاء 2026-2027

أعلنت شركة الطيران الفنلندية فين إير أنها ستعلق رحلاتها بين هلسنكي ودبي خلال موسم الشتاء 2026-2027 بسبب الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط.

وتستأنف المزيد من شركات الطيران رحلاتها إلى مناطق في الشرق الأوسط بعد الصراع الذي أعقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، لكن بعض شركات الطيران أبقت على تعليق رحلاتها.

وأعلنت شركة الطيران في بيان إلغاء رحلات فين إير بين هلسنكي ودبي في الفترة من 25 تشرين الأول 2026 إلى 27 آذار

2027.

وأوضحت الشركة أنها تراقب الوضع الأمنيّ باستمرار، وتقوم عند الضرورة بتعديل مسارات الرحلات أو عملياتها.