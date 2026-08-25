عضو كنيست من اليمين المتطرف يشارك في تحطيم نصب فلسطينيّ في الضفة الغربية

شارك عضو الكنيست الإسرائيليّ من اليمين المتطرف تسفي سوكوت في تحطيم نصب تذكاريّ فلسطينيّ في قرية مادما في شمال الضفة الغربية المحتلة، في خطوة دانها لاحقًا الجيش ومسؤولون إسرائيليون.

وقال رئيس مجلس قرية مادما رامي نصّار في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن سوكوت "اقتحم القرية رفقة مستوطنين آخرين قرابة الساعة السابعة صباحا بحماية دوريات من الجيش الإسرائيليّ وأقدم على تخريب نصب الشهداء في وسط القرية باستخدام مطارق حديدية".

وأضاف: "يحمل النصب أسماء شهداء القرية منذ +معركة الكرامة+ (1968) والانتفاضتين الأولى والثانية حتى يومنا هذا، بينهم مزارع قتل عندما كان يعمل في أرضه بدون أي مواجهات".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عضو الكنيست سوكوت يحطم النصب مع شخصين آخرين أمام أنظار جندي إسرائيلي، فيما تغلق مركبة للجيش الإسرائيلي الطريق ويترجل منها أربعة جنود.

وكتب سوكوت في منشور على فيسبوك أرفقه بفيديو خلال تحطيمه النصب "قبل أيام قليلة، طالبت الجيش الإسرائيليّ بأن يتخذ إجراءات لإزالة النُصب التذكارية التي تُخلّد الإرهابيين في قريتي القتلة مادما وبورين (في جنوب نابلس)".

وأضاف: "وللأسف، بقيت في مكانها، لذلك ذهبتُ بنفسي إلى هناك واتخذت إجراء لإزالتها".