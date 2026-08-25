الرئيس الأوكرانيّ: مسودة تتضمن أفكارًا لتقديمها إلى موسكو

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ كييف ترى فرصة سانحة تمتد حتى نهاية صيف عام 2027 للوساطة الأميركية لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على بلاده.

وأعدت أوكرانيا مسودة من صفحة واحدة تتضمن أفكارًا تم التوصل إليها مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين لتقديمها إلى موسكو.

وذكر زيلينسكي أن وقف إطلاق النار، إضافة إلى الاقتراح الأميركيّ الذي نوقش سابقا بإنشاء منطقة اقتصادية حرة في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا — على أن تديرها جهة ثالثة — من بين الأفكار الواردة في الوثيقة.

وقال زيلينسكي للصحافيين في مؤتمر صحافيّ مطلع الأسبوع: "تتضمن الوثيقة إحدى الأفكار المتعلقة بوقف إطلاق النار — وهذه هي النقطة الرئيسية. أما الجزء الثاني فيتعلق بما اقترحه الأميركيون في شأن المنطقة الاقتصادية الحرة".