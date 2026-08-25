الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عضو كنيست من اليمين المتطرف يشارك في تحطيم نصب فلسطيني في الضفة الغربية

أخبار دولية
2026-08-25 | 06:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عضو كنيست من اليمين المتطرف يشارك في تحطيم نصب فلسطيني في الضفة الغربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
عضو كنيست من اليمين المتطرف يشارك في تحطيم نصب فلسطيني في الضفة الغربية

شارك عضو الكنيست الإسرائيلي من اليمين المتطرف تسفي سوكوت في تحطيم نصب تذكاري فلسطيني في قرية مادما في شمال الضفة الغربية المحتلة، في خطوة دانها لاحقا الجيش ومسؤولون إسرائيليون.
     
وقال رئيس مجلس قرية مادما رامي نصّار في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن سوكوت "اقتحم القرية رفقة مستوطنين آخرين قرابة الساعة السابعة صباحا بحماية دوريات من الجيش الإسرائيلي وأقدم على تخريب نصب الشهداء في وسط القرية باستخدام مطارق حديدية".
     
وأضاف: "يحمل النصب أسماء شهداء القرية منذ "معركة الكرامة" (1968) والانتفاضتين الأولى والثانية حتى يومنا هذا، بينهم مزارع قتل عندما كان يعمل في أرضه بدون أي مواجهات".
     
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عضو الكنيست سوكوت يحطم النصب مع شخصين آخرين أمام أنظار جندي إسرائيلي، فيما تغلق مركبة للجيش الإسرائيلي الطريق ويترجل منها أربعة جنود.
     
وكتب سوكوت في منشور على فيسبوك أرفقه بفيديو خلال تحطيمه النصب: "قبل أيام قليلة، طالبت الجيش (الإسرائيلي) بأن يتخذ إجراءات لإزالة النُصب التذكارية التي تُخلّد "الإرهابيين" في قريتي القتلة مادما وبورين (في جنوب نابلس)". وأضاف: "وللأسف، بقيت في مكانها، لذلك ذهبتُ بنفسي إلى هناك واتخذت إجراء لإزالتها".
     
وذكر سوكوت أن من بين الأسماء الموجودة على النصب التذكاري يامن فرج وشادي نصار، اللذين كانا عضوين في الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حين قتل نصار بعد تفجير نفسه أمام متجر عند مدخل مستوطنة أريئيل في العام 2002، فيما قتل فرج خلال اشتباك مسلح في نابلس.
     
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفرانس برس إن سوكوت ومساعديه قاموا بجولة في المنطقة "بحماية جنود من الجيش الإسرائيلي الذين جرى تحويلهم عن نشاطاتهم العملياتية لهذا الغرض". وأضاف: "خلافا للتنسيق المتفق عليه، تصرف المشاركون بطريقة خادعة ومن دون إذن خرجوا بالكامل عن الإطار المعتمد وشرعوا في هدم أحد الصروح في مادما".
     
وذكر أن الجنود أبلغوا قادتهم بالواقعة فأصدروا أوامر بوقف النشاط و"جرى إخراج المشاركين سريعا من القرية".
     
وأورد الجيش أنه ينظر إلى تصرفات سوكوت بـ"أقصى درجات الخطورة"، معتبرا أنها "شكّلت إساءة استخدام للحماية التي توفرها قوات الأمن من أجل التصرف خارج نطاق الإطار المعتمد بشكل كامل".
     
ويأتي الحادث في وقت يستعد الإسرائيليون للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي ستنظم في 27 تشرين الأول. 
     
وكتب وزير الخارجية جدعون ساعر على منصة إكس، مستخدما المصطلح التوراتي للضفة الغربية: "تسفي سوكوت - كأي عضو كنيست آخر - ليس هو صاحب السيادة في أراضي يهودا والسامرة".
     
وهاجم غادي آيزنكوت، أبرز منافس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، ما قام به النائب اليميني المتطرف. وكتب على منصة إكس: "سلوك تسفي سكوت هو عار على كل من يدّعي تمثيل الجمهور وكونه قائدا". وأضاف: "نتنياهو ... يسمح للفوضويين مثل تسفي سوكوت وأمثاله بأن يفعلوا ما يشاؤون، ما يعرّض الأمن في المستوطنات للخطر ويلحق الضرر بمكانة إسرائيل في العالم".

أخبار دولية

كنيست

تسفي سوكوت

نصب فلسطيني

الضفة الغربية

مادما

LBCI التالي
بن غفير يعلن بدء إخلاء مركز تدريب تابع للأونروا في القدس الشرقية
اليونيسف: مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت جراء سوء التغذية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:11

عضو كنيست من اليمين المتطرف يشارك في تحطيم نصب فلسطينيّ في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
2026-08-16

البابا يدعو إلى وقف أعمال العنف المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
2026-08-13

السفير الأميركي يندد بمحاصرة مستوطنين منازل فلسطينيين في الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-09

نتنياهو: لن تقام دولة فلسطينية ما دمت رئيسا للوزراء لا في غزة ولا في الضفة الغربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:12

روسيا: هجوم بطائرة مسيرة يصيب موظفين اثنين بمحطة زابوريجيا النووية

LBCI
أخبار دولية
09:57

المنظمة البحرية الدولية: 20 قتيلا في 68 حادثا قرب هرمز في ستة أشهر من الحرب

LBCI
أخبار دولية
08:00

ترامب: إعدام المتظاهرين في إيران يجب أن يتوقف

LBCI
أخبار دولية
07:48

بن غفير يعلن بدء إخلاء مركز تدريب تابع للأونروا في القدس الشرقية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-05-08

الخارجية الأميركية: المناقشات خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل وترسيم الحدود وإيجاد مسارات عملية للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-13

بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-15

المفتي قبلان: إذا أراد الرئيس عون أن يحكم فعليه تغيير الحكومة وتكوين شراكة قوية مع الثنائي المقاوم

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-25

قلق من انتشار عسكري سوري قرب لبنان (الأخبار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

ملفاتٌ عدة حضرت في زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى سوريا... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:59

وزير الأشغال: الإجتماع مع نظيري السوريّ كان مثمرًا جدًا والهدف الأساسيّ النمو الإقتصاديّ

LBCI
أخبار لبنان
06:23

معلومات الـLBCI: عدد أجهزة إبعاد الطيور عن مدرجي الإقلاع والهبوط المقدمة أربعون في المئة بحاجة لصيانة

LBCI
أخبار لبنان
04:28

جوزفين بو صعب شقيقة الملازمة الشهيد جورج بو صعب للـLBCI: نطلب من رئيس الجمهورية ردّ قانون العفو العام

LBCI
أخبار لبنان
02:42

وزير الأشغال إلى سوريا... زيارة رسمية وبحث في ملفات

LBCI
أخبار دولية
01:53

أحمد الشرع: سوريا "تمزّق صفحة من ماضيها الأليم"

LBCI
أخبار دولية
00:49

وزير الخزانة الأميركيّ يتوعد بقطع "شرايين الدعم الاقتصاديّ” لإيران

LBCI
أخبار دولية
14:34

الولايات المتحدة توسع نطاق العقوبات في "هجوم اقتصادي" على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

إسرائيل تتمسّك باحتلال علي الطاهر... حصار وتفاوض خلف الكواليس لحلّ ملف الأنفاق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
01:53

أحمد الشرع: سوريا "تمزّق صفحة من ماضيها الأليم"

LBCI
أخبار لبنان
12:46

سلام استقبل وليد وتيمور جنبلاط... وبحثٌ في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:34

الولايات المتحدة توسع نطاق العقوبات في "هجوم اقتصادي" على إيران

LBCI
حال الطقس
02:37

طقس رطب مستمر واحتمال امطار بين ٢٩ و ٣٠ الحالي

LBCI
أخبار دولية
15:14

حاكم مصرف سوريا المركزي يرحّب بإنهاء واشنطن تصنيف بلاده كدولة راعية للإرهاب: نعمل على بناء نظام مالي حديث وموثوق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

كلب أنقذ حياته واليوم هو خط الحياة الأخير لحيوانات الجنوب!

LBCI
اسرار
01:03

أسرار الصحف المحلية ٢٥-٨-٢٠٢٦

LBCI
أمن وقضاء
12:52

تدابير سير بسبب أعمال تثبيت مسامير عاكسة للنور على الأوتوستراد الشرقي بين مفرقَي قرطبا وعمشيت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More