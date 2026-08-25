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بن غفير يعلن بدء إخلاء مركز تدريب تابع للأونروا في القدس الشرقية

أخبار دولية
2026-08-25 | 07:48
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بن غفير يعلن بدء إخلاء مركز تدريب تابع للأونروا في القدس الشرقية
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بن غفير يعلن بدء إخلاء مركز تدريب تابع للأونروا في القدس الشرقية

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن الشرطة التي يشرف عليها تعمل الثلاثاء على "إزالة" مركز تدريب مهني تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة والتي أعلن ضمها.
     
وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات متكررة للأونروا من أن السلطات الإسرائيلية تهدد مركز تدريب قلنديا الواقع بين بلدة كفر عقب في القدس الشرقية ومخيم قلنديا للاجئين.
     
وأُنشئ المركز في العام 1952، ويقدم تدريبا مهنيا لنحو 340 فلسطينيا من الضفة الغربية كل عام، وفقا للأونروا.
     
وكتب بن غفير على حسابه في منصة تلغرام "نصنع التاريخ! هذا الصباح نبدأ العمل على إزالة الأونروا من كفر عقب".
     
وقال في بيان "هذا الصباح، تعمل قوات كبيرة من شرطة إسرائيل مع الهيئات المختصة لتنفيذ القانون وإزالة الأونروا من الموقع".
     
وأضاف "منظمة تورط موظفوها في الإرهاب، وخدمت مرارا وتكرارا كغطاء لحماس، ليس لها حق في الوجود لثانية واحدة أخرى، ولا مكان لها في القدس ولا في دولة إسرائيل".

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