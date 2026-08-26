الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة 14 رضيعا جراء حريق بمستشفى في إسلام اباد
أخبار دولية
2026-08-26 | 00:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وفاة 14 رضيعا جراء حريق بمستشفى في إسلام اباد
ذكرت قناة جيو تي.في الباكستانية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 14 رضيعا لاقوا حتفهم في حريق اندلع بمستشفى بيمز في العاصمة إسلام اباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء.
أخبار دولية
رضيعا
بمستشفى
إسلام
التالي
مسؤول: حريق في مستودع لوايلد بيريز في تامبوف الروسية عقب هجوم
بريطانيا تدعم الجهود الأميركية للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن إيران
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:03
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيّر فوق الضاحية الجنوبية
آخر الأخبار
03:03
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيّر فوق الضاحية الجنوبية
0
حال الطقس
02:58
الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
حال الطقس
02:58
الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
0
أخبار لبنان
02:56
التربية ذكّرت بضرورة تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية
أخبار لبنان
02:56
التربية ذكّرت بضرورة تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية
0
أخبار لبنان
02:55
الرئيس عون هنأ الأمن العام: خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن
أخبار لبنان
02:55
الرئيس عون هنأ الأمن العام: خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:46
بيانات: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون متوسط 10 أيام
أخبار دولية
00:46
بيانات: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون متوسط 10 أيام
0
أخبار دولية
00:17
أكسيوس: روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن
أخبار دولية
00:17
أكسيوس: روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن
0
أخبار دولية
00:15
زيلينسكي: نعول على دور دبلوماسي قوي من الصين لإنهاء الحرب
أخبار دولية
00:15
زيلينسكي: نعول على دور دبلوماسي قوي من الصين لإنهاء الحرب
0
أخبار دولية
00:12
مسؤول لرويترز: ترامب أرسل اتفاق الطاقة النووية المدنية مع السعودية للكونغرس
أخبار دولية
00:12
مسؤول لرويترز: ترامب أرسل اتفاق الطاقة النووية المدنية مع السعودية للكونغرس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-08
حاكم مصرف لبنان: المركزي باشر بالاجراءات في الخارج ويتابع التحقيقيات وهناك تنسيق مع هيئة القضايا خصوصا في ما خص الدعاوى العالقة مع القضاء السويسري
آخر الأخبار
2026-01-08
حاكم مصرف لبنان: المركزي باشر بالاجراءات في الخارج ويتابع التحقيقيات وهناك تنسيق مع هيئة القضايا خصوصا في ما خص الدعاوى العالقة مع القضاء السويسري
0
فنّ
2026-05-27
عن 95 عاما... وفاة عازف الساكسوفون سوني رولينز
فنّ
2026-05-27
عن 95 عاما... وفاة عازف الساكسوفون سوني رولينز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ذكرى المولد النبوي في طرابلس… تقاليد حيّة من تراث المدينة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ذكرى المولد النبوي في طرابلس… تقاليد حيّة من تراث المدينة
0
آخر الأخبار
2026-04-30
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في 15 موقعًا في الجليل الغربيّ إثر إطلاق صواريخ ورصد مسيرة من لبنان
آخر الأخبار
2026-04-30
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في 15 موقعًا في الجليل الغربيّ إثر إطلاق صواريخ ورصد مسيرة من لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
16:42
اللحم بدل الدجاج... إليكم طريقة تحضير تالياتيلي باللحم وسلطة التين مع جبن الماعز (فيديو)
عالم الطبخ
16:42
اللحم بدل الدجاج... إليكم طريقة تحضير تالياتيلي باللحم وسلطة التين مع جبن الماعز (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!
0
أخبار دولية
14:31
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية
أخبار دولية
14:31
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة
0
رياضة
13:46
منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر للمواجهة المنتظرة مع كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم…
رياضة
13:46
منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر للمواجهة المنتظرة مع كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ذكرى المولد النبوي في طرابلس… تقاليد حيّة من تراث المدينة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ذكرى المولد النبوي في طرابلس… تقاليد حيّة من تراث المدينة
0
أخبار دولية
13:31
عقوبات أميركية على إيران… والصين في قلب المواجهة
أخبار دولية
13:31
عقوبات أميركية على إيران… والصين في قلب المواجهة
0
أخبار دولية
13:28
اسرائيل تفرض وقائعها من جنوب لبنان الى قمة جبل الشيخ في سوريا
أخبار دولية
13:28
اسرائيل تفرض وقائعها من جنوب لبنان الى قمة جبل الشيخ في سوريا
0
أمن وقضاء
13:26
السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟
أمن وقضاء
13:26
السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
14:17
ترامب يعيد نشر منشور يدافع عن توم باراك: "أميركا على وشك جني الملايين في الشرق الأوسط والخليج"
آخر الأخبار
14:17
ترامب يعيد نشر منشور يدافع عن توم باراك: "أميركا على وشك جني الملايين في الشرق الأوسط والخليج"
2
فنّ
05:37
بعد تفاعل بالملايين... وائل كفوري يطلق جديده "محبوبي" (فيديو)
فنّ
05:37
بعد تفاعل بالملايين... وائل كفوري يطلق جديده "محبوبي" (فيديو)
3
أمن وقضاء
06:29
الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومعدات ومواد أولية لتصنيعها خلال عملية دهم في بوداي - بعلبك
أمن وقضاء
06:29
الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومعدات ومواد أولية لتصنيعها خلال عملية دهم في بوداي - بعلبك
4
أمن وقضاء
03:30
جان طنوس للـLBCI: توقيع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام لا يعني أنه وافق عليه وهو لديه صلاحية الطعن به
أمن وقضاء
03:30
جان طنوس للـLBCI: توقيع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام لا يعني أنه وافق عليه وهو لديه صلاحية الطعن به
5
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة
6
آخر الأخبار
03:15
الخارجية الصينية تعليقا على تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بالعقوبات على إيران: تعاون بكين مع إيران يتم دائما في إطار القانون الدولي
آخر الأخبار
03:15
الخارجية الصينية تعليقا على تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بالعقوبات على إيران: تعاون بكين مع إيران يتم دائما في إطار القانون الدولي
7
أمن وقضاء
13:26
السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟
أمن وقضاء
13:26
السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟
8
أخبار دولية
14:31
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية
أخبار دولية
14:31
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More