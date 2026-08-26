وفاة 14 رضيعا جراء حريق بمستشفى في إسلام اباد

ذكرت قناة جيو تي.في الباكستانية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 14 رضيعا لاقوا حتفهم في حريق اندلع بمستشفى بيمز في العاصمة إسلام اباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء.