مسؤول: حريق في مستودع لوايلد بيريز في تامبوف الروسية عقب هجوم

أعلن يفجيني بيرفيشوف حاكم منطقة تامبوف الروسية أن حريقا اندلع في مستودع تابع لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة (وايلد بيريز) عقب هجوم بطائرات مسيرة.



وقال عبر تطبيق تيليغرام للمراسلة إن شخصا أصيب جراء الهجوم.