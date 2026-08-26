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ترامب: مدير سي آي ايه قام بزيارة "شبه روتينية" إلى موسكو

أخبار دولية
2026-08-26 | 09:55
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ترامب: مدير سي آي ايه قام بزيارة &quot;شبه روتينية&quot; إلى موسكو
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ترامب: مدير سي آي ايه قام بزيارة "شبه روتينية" إلى موسكو

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف إلى موسكو كانت "شبه روتينية"، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وصرّح ترامب في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك "كان الأمر شبه روتيني... نود أن نرى الحرب مع أوكرانيا تنتهي"، مؤكدا أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

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بزيارة

روتينية"

موسكو

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