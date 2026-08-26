الحرس الثوري: التوصل لاتفاقات بشأن تقاسم إيران وعمان إيرادات مضيق هرمز

ترامب: مدير سي آي ايه قام بزيارة "شبه روتينية" إلى موسكو

ترامب: مدير سي آي ايه قام بزيارة "شبه روتينية" إلى موسكو

مصدر لرويترز: اللمسات النهائية لم توضع بعد على اتفاق مع سلطنة عمان بشأن هرمز