الممثل الأعلى لمجلس السلام يحذّر من "نقطة اللاعودة" إذا إنهار وقف النار في غزة

حذّر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف من "نقطة اللاعودة" إذا إنهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.



وقال ميلادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى. إذا إنهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة البناء. لن يكون ذلك انتكاسة، بل سيكون نقطة لاعودة للجميع".