مقتل 95 شخصا على الأقل في النيبال قرب الحدود مع التيبت جراء الفيضانات

لقي 95 شخصا على الأقل حتفهم في النيبال جراء فيضانات هائلة اجتاحت المنطقة الحدودية مع التيبت، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس.



وقال المتحدث أبي نارايان كافلي "حتى الآن، تم الإبلاغ عن مقتل 95 شخصا"، مضيفا أن حوالى 28 من أفراد الشرطة ما زالوا في عداد المفقودين.