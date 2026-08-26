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بلومبرج: روسيا تدرس تكثيف الهجمات على كييف وسط جمود محادثات السلام
أخبار دولية
2026-08-26 | 13:00
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بلومبرج: روسيا تدرس تكثيف الهجمات على كييف وسط جمود محادثات السلام
نقلت وكالة بلومبرج نيوز عن ثلاثة أشخاص مقربين من الكرملين قولهم إن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ الباليستية على كييف، بما في ذلك أهداف في وسط المدينة، وعلى البنية التحتية الحيوية في مناطق أخرى من أوكرانيا، وذلك بعد أن خلصت إلى أن الجهود الرامية إلى التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود.
وأشار التقرير إلى أن أطر التفاوض انهارت فعليا، بينما لا يزال من غير المرجح أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو لهجمات أوكرانية على مصافي النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية.
أخبار دولية
روسيا
تكثيف
الهجمات
محادثات
السلام
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