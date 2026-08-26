رئيس الوزراء القطري يزور طهران غدا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور طهران غدا الخميس وسيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث "سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار".



وقال الأنصاري في منشور على إكس: "ستتناول المباحثات حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 شباط".