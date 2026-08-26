إيران تدرج وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في "قائمة الأهداف العسكرية"

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن وسائل إعلام ناطقة بالفارسية وتنشط في الخارج، ومنها "بي بي سي فارسي"، باتت مدرجة في "قائمة الأهداف العسكرية"، متهمة إياها بالعمل لحساب الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.



وقال المتحدث باسم القوات المسلّحة أبو الفضل شكارجي إن من بين هذه الوسائل الإعلامية قناة "بي بي سي فارسي" البريطانية، وقناة "إيران إنترناشيونال"، وإذاعة "فردا".



وقد أدرجت طهران "بي بي سي فارسي" وقناة "إيران إنترناشيونال" الخاصة ومقرها في لندن، في قائمتها للمنظمات "الإرهابية" عام 2022.



وقال شكارجي: "إن وسائل الإعلام المعادية هذه هي جنود للصهيونية والولايات المتحدة، وهي مدرجة في قائمة أهدافنا العسكرية"، متهما إياها بأنها "على صلة مباشرة بالموساد ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وأجهزة استخبارات العدو".



وأضاف في التصريحات التي نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني: "لا تعتبرها القوات المسلحة الإيرانية وسائل إعلام".



وتتهم السلطات الإيرانية بانتظام وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية الناشطة في الخارج والتي يمكن الوصول إليها في إيران عبر شبكات افتراضية خاصة (في بي إن)، بالتعاون مع إسرائيل.