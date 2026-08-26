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روسيا تعلن استعادة عشرة أسرى حرب سلمتهم أوكرانيا

أخبار دولية
2026-08-26 | 16:39
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روسيا تعلن استعادة عشرة أسرى حرب سلمتهم أوكرانيا
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روسيا تعلن استعادة عشرة أسرى حرب سلمتهم أوكرانيا

استعادت روسيا عشرة أسرى حرب في إطار عملية تبادل مع أوكرانيا، وفق ما أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا الأربعاء.
     
وكتبت لانتراتوفا على وسائل التواصل الاجتماعي: "مقابل عودة أسرى حرب أوكرانيين في 24 آب، سلّم الجانب الأوكراني روسيا عشرة من مقاتلينا".
     
والاثنين الذي وافق الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان استقلال أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عودة عشرة عسكريين إلى أوكرانيا كانت السلطات تعتبرهم مفقودين.
     
وتجري كييف وموسكو عمليات تبادل للأسرى بشكل متكرر، في سياق نادر من التعاون بين طرفي النزاع.
     
وتعتبر أوكرانيا عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين في عداد المفقودين، إذ لم تتمكن السلطات من تأكيد مقتلهم أو أسرهم بأيدي الروس.
     
وتبادلت الدولتان آلاف الأسرى منذ الغزو الروسي في شباط 2022.
     
وبحسب كييف، هناك أكثر من 15 ألف مدني أوكراني في السجون الروسية. وفي شباط، أكد زيلينسكي أن حوالى 7 آلاف عسكري أوكراني هم أيضا في الأسر.
 

أخبار دولية

روسيا

أسرى حرب

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