الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تعلن استعادة عشرة أسرى حرب سلمتهم أوكرانيا
أخبار دولية
2026-08-26 | 16:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روسيا تعلن استعادة عشرة أسرى حرب سلمتهم أوكرانيا
استعادت روسيا عشرة أسرى حرب في إطار عملية تبادل مع أوكرانيا، وفق ما أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا الأربعاء.
وكتبت لانتراتوفا على وسائل التواصل الاجتماعي: "مقابل عودة أسرى حرب أوكرانيين في 24 آب، سلّم الجانب الأوكراني روسيا عشرة من مقاتلينا".
والاثنين الذي وافق الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان استقلال أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عودة عشرة عسكريين إلى أوكرانيا كانت السلطات تعتبرهم مفقودين.
وتجري كييف وموسكو عمليات تبادل للأسرى بشكل متكرر، في سياق نادر من التعاون بين طرفي النزاع.
وتعتبر أوكرانيا عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين في عداد المفقودين، إذ لم تتمكن السلطات من تأكيد مقتلهم أو أسرهم بأيدي الروس.
وتبادلت الدولتان آلاف الأسرى منذ الغزو الروسي في شباط 2022.
وبحسب كييف، هناك أكثر من 15 ألف مدني أوكراني في السجون الروسية. وفي شباط، أكد زيلينسكي أن حوالى 7 آلاف عسكري أوكراني هم أيضا في الأسر.
أخبار دولية
روسيا
أسرى حرب
أوكرانيا
زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب كولومبيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-19
روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب
أخبار دولية
2026-08-19
روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب
0
أخبار دولية
2026-07-04
روسيا تعلن سيطرتها على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2026-07-04
روسيا تعلن سيطرتها على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا
0
أخبار دولية
2026-08-24
زيلينسكي يعلن الإفراج عن 10 أسرى أوكرانيين كانوا يعتبرون مفقودين
أخبار دولية
2026-08-24
زيلينسكي يعلن الإفراج عن 10 أسرى أوكرانيين كانوا يعتبرون مفقودين
0
آخر الأخبار
2026-07-27
ترامب عن حرب أوكرانيا: سنعرف حقيقة تحركات روسيا
آخر الأخبار
2026-07-27
ترامب عن حرب أوكرانيا: سنعرف حقيقة تحركات روسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:36
زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب كولومبيا
أخبار دولية
16:36
زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب كولومبيا
0
أخبار دولية
15:20
إيران تدرج وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في "قائمة الأهداف العسكرية"
أخبار دولية
15:20
إيران تدرج وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في "قائمة الأهداف العسكرية"
0
أخبار دولية
15:11
رئيس الوزراء القطري يزور طهران غدا
أخبار دولية
15:11
رئيس الوزراء القطري يزور طهران غدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ماذا بعد حلّ "قسد" ودمجها في مؤسسات الدولة السورية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ماذا بعد حلّ "قسد" ودمجها في مؤسسات الدولة السورية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-03-10
"نحن نكسر عظامهم"... نتنياهو: الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد"
أخبار دولية
2026-03-10
"نحن نكسر عظامهم"... نتنياهو: الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد"
0
صحة وتغذية
2026-04-11
الجلوس الطويل خطر صامت… دراسة تكشف: أكثر من 8 ساعات يوميًا ترفع خطر الاصابة بهذا المرض بشكل مقلق
صحة وتغذية
2026-04-11
الجلوس الطويل خطر صامت… دراسة تكشف: أكثر من 8 ساعات يوميًا ترفع خطر الاصابة بهذا المرض بشكل مقلق
0
أخبار لبنان
12:40
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى تقدم بشكوى ضد يوسف الخوري لتعرضه بالإساءة الى واقعة كربلاء وشهادة الامام الحسين وأصحابه
أخبار لبنان
12:40
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى تقدم بشكوى ضد يوسف الخوري لتعرضه بالإساءة الى واقعة كربلاء وشهادة الامام الحسين وأصحابه
0
أخبار لبنان
2026-06-26
قبلان في العاشر من محرم: مطلبنا تعزيز سيادة لبنان وتأمين حلفاء إقليميين أوفياء
أخبار لبنان
2026-06-26
قبلان في العاشر من محرم: مطلبنا تعزيز سيادة لبنان وتأمين حلفاء إقليميين أوفياء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كوريا في ضيافة لبنان... مواجهة جديدة بطابع ثأري
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كوريا في ضيافة لبنان... مواجهة جديدة بطابع ثأري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
عشية المواجهة المرتقبة بين لبنان وكوريا الجنوبية... هكذا يبدو المشهد من ملعب نهاد نوفل
تقارير نشرة الاخبار
13:37
عشية المواجهة المرتقبة بين لبنان وكوريا الجنوبية... هكذا يبدو المشهد من ملعب نهاد نوفل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ماذا بعد حلّ "قسد" ودمجها في مؤسسات الدولة السورية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ماذا بعد حلّ "قسد" ودمجها في مؤسسات الدولة السورية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
واشنطن تستبدل الضربة العسكرية بالضغط الاقتصادي على إيران... والعالم يبحث عن بدائل للنفط
تقارير نشرة الاخبار
13:30
واشنطن تستبدل الضربة العسكرية بالضغط الاقتصادي على إيران... والعالم يبحث عن بدائل للنفط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
علي الطاهر في الواجهة... إسرائيل تعزّز استعداداتها لمواجهة حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:29
علي الطاهر في الواجهة... إسرائيل تعزّز استعداداتها لمواجهة حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
المصارف: لا يجوز تحميل طرف واحد مسؤولية الأزمة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
المصارف: لا يجوز تحميل طرف واحد مسؤولية الأزمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قانون السير عمره 14 عاماً... المشكلة فيه أم في تطبيقه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قانون السير عمره 14 عاماً... المشكلة فيه أم في تطبيقه؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:56
بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين
أخبار لبنان
09:56
بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين
2
أخبار لبنان
13:50
تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
13:50
تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت
3
اقتصاد
10:23
جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%
اقتصاد
10:23
جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%
4
أمن وقضاء
10:17
الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت
أمن وقضاء
10:17
الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت
5
حال الطقس
02:58
الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
حال الطقس
02:58
الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
6
خبر عاجل
10:01
"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً
خبر عاجل
10:01
"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً
7
أخبار لبنان
13:33
لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه
أخبار لبنان
13:33
لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه
8
فنّ
04:50
"الفن أخذ من روحي وصحتي"... داليا مبارك تعلن اعتزالها الفن برسالة مؤثرة
فنّ
04:50
"الفن أخذ من روحي وصحتي"... داليا مبارك تعلن اعتزالها الفن برسالة مؤثرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More