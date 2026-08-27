واشنطن تعلّق مواعيد تأشيرات الهجرة في سفاراتها حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة تطبق تعليقا موقتا في كل أنحاء العالم، للمواعيد الخاصة بالحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة، لإتاحة الوقت لتدريب الموظفين القنصليين.



وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس، بأن هذه المواعيد التي تتمثل في مقابلة بين مواطن أجنبي يطلب تأشيرة وموظف قنصلي، ستخضع لـ"تعديلات" لإتاحة المجال لهذا التدريب، مؤكدا بذلك تقارير صحافية أميركية.

ويسري هذا الإجراء الاستثنائي في كل السفارات والقنصليات الأميركية في أنحاء العالم، ولا يشمل تأشيرات السياحة أو الدراسة أو الأعمال أو العمل الموقت في الولايات المتحدة.

ولم يُحدَّد موعد استئناف هذه المواعيد، لكنّ مسؤولا في وزارة الخارجية تحدث طالبا عدم كشف هويته، أشار إلى توقف "لأسابيع" حسب السفارات.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية أن الحكومة الأميركية تستعد لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لما يصل إلى 200 ألف جنبي تقدّموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة