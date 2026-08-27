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مقتل شخص وإصابة آخرين في عملية دهس بسيارة في فرنسا

أخبار دولية
2026-08-27 | 02:15
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مقتل شخص وإصابة آخرين في عملية دهس بسيارة في فرنسا
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مقتل شخص وإصابة آخرين في عملية دهس بسيارة في فرنسا

دهس رجل بسيارته مجموعة من الأشخاص في مدينة كان في شمال غرب فرنسا الأربعاء ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين، قبل القبض عليه، وفق ما أفادت مصادر عدة.

وقال نائب المدعي العام إن الحادثة التي وقعت قرابة الساعة 10,15 مساء (20,15 بتوقيت غرينتش) في مدينة كان لا يُعتقد أن لها دافعا إرهابيا.

وأسفرت عملية الدهس عن إصابة سبعة أشخاص بجروح حرجة وثلاثة آخرين بجروح طفيفة، وفق المسؤول المحلي دافيد كلافيير.

وقال مصدر في الشرطة إن الرجل صدم المجموعة بسيارته قرب محطة القطار في المدينة عقب شجار وقع في المنطقة، فيما قال كلافيير إن السيارة "صدمت المشاة عمدا في الشارع المقابل لمحطة القطار".

وأوضح كلافيير أن المشتبه به وهو رجل يبلغ 26 عاما ومولود في روسيا، ليست لديه سوابق، لكن الشرطة كانت تعرفه "بسبب مخالفات مرورية فقط".

ولاذ المشتبه به بالفرار لكن قبض عليه لاحقا على مسافة 20 كيلومترا من موقع الحادثة، بحسب مصدر في الشرطة.

وقال برونو كوتانسو، وهو مسؤول أمني رفيع المستوى في مدينة كان، لوكالة فرانس برس إن جميع الضحايا يبدو أنهم رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و40 عاما.

وفتحت الشرطة تحقيقا في تهم تتعلق بالقتل والاعتداء الجسيم، وفق نائب المدعي العام.

وأوضح "في الوقت الراهن، نحن لا نتعامل مع دافع إرهابي، لكن التحقيقات بدأت للتو"، رافضا كشف تفاصيل تتعلق بهوية القتيل.

 

 

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