الرئيس الكولومبي يُعلن تسليم اثنين من قادة المجموعات المسلحة إلى واشنطن

أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا تسليم اثنين من قادة المجموعات المسلحة إلى الولايات المتحدة، سبق أن شاركا في مفاوضات في عهد سلفه اليساري غوستافو بيترو.



وينتمي الرجلان، ويلنغتون هيناو وجيوفاني أندريس روخاس، إلى مجموعتين انشقتا عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) التي حُلت رسميا.



وأُلقي القبض عليهما العام الماضي، لكن لم يُسلّما إلى الولايات المتحدة بسبب دورهما في محادثات السلام بين المجموعات المتمردة، المتهمة أيضا بالضلوع في الاتجار بالمخدرات، والحكومة.



لكن الرئيس الجديد ذا التوجهات اليمينية أنهى هذه المفاوضات.



وقال دي لا إسبرييا: "أمرت بنقلهما وتسليمهما إلى الولايات المتحدة"، مضيفا أن ثلاثة أشخاص آخرين جرى تسليمهم أيضا.



والأربعاء، زار قائد القيادة الجنوبية الأميركية كولومبيا لمناقشة العمليات المشتركة ضد مهربي المخدرات مع السلطات هناك.



وتولى دي لا إسبرييا منصبه في 7 آب متعهدا بشن حملة صارمة بمساعدة واشنطن على الجماعات المسلحة المتورطة في تهريب المخدرات في بلاده.