الرئيس الإيراني يلتقي بوتين الأسبوع المقبل

أعلن السفير الإيراني لدى موسكو أن الرئيس مسعود بزشكيان سيلتقي الأسبوع المقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان.



ومن المقرر أن تُعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون لعام 2026 في الأول من أيلول 2026 في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان.



وقال السفير الإيراني كاظم جلالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "أجرى الرئيس مسعود بزشكيان حتى الآن خمس محادثات ثنائية مع بوتين، وسيشارك الأسبوع المقبل في قمة شنغهاي، حيث سيعقد لقاءه السادس معه".



وتضم منظمة شنغهاي للتعاون عشر دول أعضاء، من بينها إيران وروسيا والصين والهند وباكستان ودول في آسيا الوسطى.