الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طهران: الحصار البحري يحول دون استيراد الوقود... و"إنتاج البنزين غير كاف"
أخبار دولية
2026-08-27 | 03:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طهران: الحصار البحري يحول دون استيراد الوقود... و"إنتاج البنزين غير كاف"
أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود، في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات.
وأغقلت إيران عمليا منذ بداية الحرب في أواخر شباط، مضيق هرمز الذي يمر منه عادة خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال. وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.
وقال قائم بناه بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا): "إنتاج البنزين غير كاف، وبسبب الحصار البحري الأميركي لا يمكننا استيراده".
واكتظت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في الأيام الماضية، بعدما أعلنت االحكومة خطة تقنين تخفض الحصص المعمول بها منذ سنوات.
وكانت زيادة مفاجئة في أسعار البنزين عام 2019 قد أثارت احتجاجات امتدت إلى نحو مئة مدينة، بينها طهران، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
وتُعد أسعار الوقود في إيران، وهي من كبار منتجي النفط في العالم، من بين الأدنى عالميا.
وتجري إيران منذ أسابيع محادثات مع سلطنة عُمان، مؤكدة في الوقت نفسه أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تفِ واشنطن بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة في منتصف حزيران، والتي تنص خصوصا على رفع الحصار الأميركي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
أخبار دولية
طهران
الحصار البحري
الوقود
البنزين
مضيق هرمز
التالي
الرئيس الإيراني يلتقي بوتين الأسبوع المقبل
بولندا تطلب من الاتحاد الأوروبي تغريم ميتا بـ250 مليون يورو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-06-08
إيران: سنحول الحصار البحري الأميركي إلى هزيمة أخرى "للعدو"
أخبار دولية
2026-06-08
إيران: سنحول الحصار البحري الأميركي إلى هزيمة أخرى "للعدو"
0
آخر الأخبار
2026-08-13
مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الطاقة: الحصار أثر على وارادت البنزين من جنوب البلاد والحرب أضرت بجزء من إنتاجنا
آخر الأخبار
2026-08-13
مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الطاقة: الحصار أثر على وارادت البنزين من جنوب البلاد والحرب أضرت بجزء من إنتاجنا
0
أخبار دولية
2026-08-10
طهران ترى في اتفاقية مكة الدفاعية "تحولا في النظرة" تجاه واشنطن
أخبار دولية
2026-08-10
طهران ترى في اتفاقية مكة الدفاعية "تحولا في النظرة" تجاه واشنطن
0
أخبار دولية
2026-05-30
الهند تخفض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات
أخبار دولية
2026-05-30
الهند تخفض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:25
البرلمان التايواني يخصص 7,6 مليارات دولار لشراء طائرات مسيرة
أخبار دولية
06:25
البرلمان التايواني يخصص 7,6 مليارات دولار لشراء طائرات مسيرة
0
أخبار دولية
05:25
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في النيبال إلى 270
أخبار دولية
05:25
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في النيبال إلى 270
0
أخبار دولية
05:04
رئيس أركان الجيش الروسي يزور قواته على جبهة أوكرانيا
أخبار دولية
05:04
رئيس أركان الجيش الروسي يزور قواته على جبهة أوكرانيا
0
أخبار دولية
04:56
الرئيس الإيراني يلتقي بوتين الأسبوع المقبل
أخبار دولية
04:56
الرئيس الإيراني يلتقي بوتين الأسبوع المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-05-31
كنز مخبأ في هاتفك القديم... ثروة من الذهب قد ترميها من دون أن تدري
منوعات
2026-05-31
كنز مخبأ في هاتفك القديم... ثروة من الذهب قد ترميها من دون أن تدري
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-25
مقدّمة النشرة المسائيّة 25-05-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-25
مقدّمة النشرة المسائيّة 25-05-2026
0
خبر عاجل
2026-03-08
مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران
خبر عاجل
2026-03-08
مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران
0
آخر الأخبار
2026-08-17
رويترز: الفضة تصعد نحو 3% في المعاملات الفورية إلى 66.54 دولارا للأونصة
آخر الأخبار
2026-08-17
رويترز: الفضة تصعد نحو 3% في المعاملات الفورية إلى 66.54 دولارا للأونصة
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:01
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI عن الهجمات المتكرّرة على توم باراك: هناك محاولة لتشويه سمعة كل من لا يخدم أجندة جهة معينة
آخر الأخبار
06:01
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI عن الهجمات المتكرّرة على توم باراك: هناك محاولة لتشويه سمعة كل من لا يخدم أجندة جهة معينة
0
آخر الأخبار
05:59
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: عندما يدعم الرئيس الأميركي السفير توم باراك مرتين في وقت يتعرّض فيه للهجوم فأعتقد أن الرسالة واضحة جداً
آخر الأخبار
05:59
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: عندما يدعم الرئيس الأميركي السفير توم باراك مرتين في وقت يتعرّض فيه للهجوم فأعتقد أن الرسالة واضحة جداً
0
آخر الأخبار
05:57
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: توم باراك قال تماماً ما حصل عندما ضربت إسرائيل سوريا... وهذا لم يعجب الأصوات المؤيدة لإسرائيل
آخر الأخبار
05:57
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: توم باراك قال تماماً ما حصل عندما ضربت إسرائيل سوريا... وهذا لم يعجب الأصوات المؤيدة لإسرائيل
0
آخر الأخبار
04:50
بمناسبة عيد الأمن العام… رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس للمركز الطبي للأمن العام في مبنى المديرية في العدلية
آخر الأخبار
04:50
بمناسبة عيد الأمن العام… رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس للمركز الطبي للأمن العام في مبنى المديرية في العدلية
0
آخر الأخبار
04:26
الرئيس عون من المديرية العامة للأمن العام: هناك صراع داخلي مع أناس لا يريدون مؤسسات الدولة ويعيشون على "ظهر غياب الدولة" ونقول لهم "مهما فعلتم فنحنا مكفّيين"
آخر الأخبار
04:26
الرئيس عون من المديرية العامة للأمن العام: هناك صراع داخلي مع أناس لا يريدون مؤسسات الدولة ويعيشون على "ظهر غياب الدولة" ونقول لهم "مهما فعلتم فنحنا مكفّيين"
0
آخر الأخبار
03:13
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت للمشاركة في الاحتفال بالعيد الحادي والثمانين للأمن العام ووضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء المديرية
آخر الأخبار
03:13
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت للمشاركة في الاحتفال بالعيد الحادي والثمانين للأمن العام ووضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء المديرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كوريا في ضيافة لبنان... مواجهة جديدة بطابع ثأري
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كوريا في ضيافة لبنان... مواجهة جديدة بطابع ثأري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:56
بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين
أخبار لبنان
09:56
بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين
2
أخبار لبنان
13:50
تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
13:50
تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت
3
حال الطقس
02:38
الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
حال الطقس
02:38
الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
4
اقتصاد
10:23
جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%
اقتصاد
10:23
جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%
5
أمن وقضاء
10:17
الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت
أمن وقضاء
10:17
الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت
6
خبر عاجل
10:01
"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً
خبر عاجل
10:01
"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً
7
أخبار لبنان
13:33
لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه
أخبار لبنان
13:33
لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه
8
أمن وقضاء
02:52
أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)
أمن وقضاء
02:52
أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More