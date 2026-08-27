سوريا والسعودية توقّعان مذكرتَي تفاهم لتعزيز التعاون في النقل والخدمات اللوجستية

وقّعت سوريا والسعودية مذكرتَي تفاهم للتعاون في مجالَي النقل والخدمات اللوجستية، ولا سيما السكك الحديدية والنقل البرّي.



وتهدف المذكرتان إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات وإجراء الدراسات اللازمة لتأهيل الطرق والسكك الحديدية السورية، وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.



وأكد وزير النقل السوري يعرب بدر تطلّعَ دمشق إلى الاستفادة من الخبرات السعودية وتعزيزِ الربط الإقليمي، فيما شدّد نظيره السعودي صالح الجاسر على دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، وتوسيع الشراكة الحكومية والخاصة بين البلدين.