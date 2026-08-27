وزارة الخارجية في قطر: مقترح لوضع إطار عمل مرحليّ في شأن مضيق هرمز

ناقشت قطر وإيران مقترحًا لوضع إطار عمل مرحليّ يتضمن إنشاء ممر ملاحيّ مشترك موقت مع سلطنة عمان عبر مضيق هرمز، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في قطر.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في طهران، مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.كما تطرق الاجتماع إلى المناقشات الجارية في شأن الإطار المرحليّ المقترح، الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحيّ موقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، على ضرورة احترام سيادة دول الجوار، واحترام حرية الملاحة.وأكّد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار.وأعرب سعادة وزير الخارجية الإيرانيّ عن شكره وتقديره لدولة قطر على استمرار مساعيها وجهودها الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الحوار.