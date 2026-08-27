البيت الأبيض: نركّز في إيران على عملية الإقصاء الاقتصاديّ ولا محادثات جارية حاليًا

أكّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنّ إيران في وضع ضعيف للغاية ووزير الخزانة يواصل استخدام كل أداة اقتصادية ضدها.



وقالت: "نركّز في إيران على عملية الإقصاء الاقتصاديّ ولا محادثات جارية حاليًا".



ولفتت إلى أنّ عملية الغضب الملحميّ حققت نجاحًا هائلًا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيرانيّ.



وأوضحت أنّ الهدف الأول للرئيس دونالد ترامب كان ولا يزال ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نوويّ