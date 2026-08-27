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روسيا تهدد بضرب أهداف عسكرية لبريطانيا ردا على ضربات أوكرانية بصواريخ بريطانية

أخبار دولية
2026-08-27 | 08:22
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روسيا تهدد بضرب أهداف عسكرية لبريطانيا ردا على ضربات أوكرانية بصواريخ بريطانية
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روسيا تهدد بضرب أهداف عسكرية لبريطانيا ردا على ضربات أوكرانية بصواريخ بريطانية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا قد تضرب أهدافا عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها ردا على الضربات الأوكرانية التي تستهدف روسيا باستخدام صواريخ بريطانية.

ودعت زاخاروفا بريطانيا إلى التراجع عما وصفته بالموقف العدائي الذي تتخذه لندن فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، والذي قالت إنه ينذر بتصعيد الصراع إلى مستوى جديد تماما.

وكانت بريطانيا أعلنت يوم الاثنين أنها ستسمح لكييف بالحصول على تكنولوجيا سرية لبدء إنتاجها الخاص من صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز ستورم شادو، القادرة على شن ضربات في عمق الأراضي الروسية.

ووافقت فرنسا بالفعل على منح الترخيص لهذه التكنولوجيا.

أخبار دولية

روسيا

أهداف عسكرية

بريطانيا

أوكرانيا

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