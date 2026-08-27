توقيف 12 مغربيا في سبتة بعد هجوم بالحجارة على آلية عسكرية إسبانية

أوقفت السلطات الإسبانية في جيب سبتة الواقع في شمال إفريقيا الخميس 12 مغربيا، بعد ليلة من الاضطرابات تخلّلها رشقُ مهاجرين آلية عسكرية تقلّ جنودا إسبانا بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أحدهم.



وقال متحدث باسم الشرطة في سبتة لوكالة فرانس برس إن مجموعة تضمّ نحو 70 مهاجرا نصبت "كمينا" لآلية عسكرية كانت تقوم بدورية في الجيب الإسباني المجاور للمغرب، وألقت عليها الحجارة وأجساما أخرى، موضحا أن الهجوم وقع فجر الخميس.



وأضاف أن الجنود اضطروا للفرار سيرا على الأقدام قبل أن تلاحقهم المجموعة، ما دفعهم إلى طلب مؤازرة الشرطة، فيما أصيب أحد الجنود بجروح طفيفة بعدما أصابته حجارة في ظهره.



وأكد المتحدث توقيف 12 شخصا، جميعهم من الجنسية المغربية، مشيرا إلى أن "الهدف" من الهجوم لا يزال غير معروف.



وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال التوترات مرتفعة في الجيب الذي يقطنه نحو 80 ألف نسمة، وذلك بعد أقلّ من شهر على دخول أكثر من 70 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة عبر البحر أو سيرا على الأقدام.



وعلى رغم عودة الغالبية العظمى منهم إلى المغرب، لا يزال آلاف المهاجرين موجودين في سبتة.