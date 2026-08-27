هجوم روسي بالمسيرات على كييف وضربات على مناطق أخرى توقع نحو عشرة جرحى

شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة الخميس على العاصمة الأوكرانية كييف، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات باتت روسيا تشنها بشكل متزايد على العاصمة الأوكرانية في وضح النهار، بينما تسببت ضربات أخرى في أنحاء متفرقة من البلاد بإصابة نحو عشرة أشخاص، بحسب ما أعلنت السلطات.



وبعد أكثر من أربعة أعوام ونصف عام على بدء غزوها لأوكرانيا، تكثف روسيا مؤخرا الهجمات على العاصمة كييف، بما في ذلك خلال ساعات النهار.



وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس في كييف بسماع انفجارات عدة، فيما دوت صفارات الإنذار مرات عدة صباح الخميس.



وأشارت السلطات إلى إصابة رجل بجروح في حي غولوسييفسكي في جنوب كييف.



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دُخان كثيفة تتصاعد من أحد المواقع المستهدفة في هجوم الصباح.



ووقع الهجوم بعد موجة من الضربات الليلية التي تنفذها موسكو بصورة شبه يومية على أنحاء مختلفة من أوكرانيا.



وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، "واصل العدو مهاجمة منطقة كييف طوال الليل بالطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية"، مشيرا إلى استهداف مستودعات في المنطقة.