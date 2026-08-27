ترامب يؤكد أنّ روسيا "لن تهاجم أراضي" حلف شمال الأطلسي



أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن روسيا "لن تهاجم" أراضي دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داحضا تقارير إعلامية بشأن قلق واشنطن من إقدام موسكو على خطوة من هذا القبيل ضدّ دولة أوروبية.



وقال ترامب إنه أجرى "محادثات جيّدة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنّه "لن يهاجم أراضي الناتو".