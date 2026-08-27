سموطريتش يطرح خطة لـ"تهويد" منطقتين ذات كثافة سكانية عربية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف الخميس عن خطة حزبه لزيادة عدد اليهود المقيمين في منطقتين ذات كثافة سكانية عالية من عرب إسرائيل.



ومع اقتراب الانتخابات، قال بتسلئيل سموطريتش إن الخطة ستحاكي ما أسماه "الثورة" في الضفة الغربية المحتلة، حيث تزايد بناء المستوطنات الإسرائيلية بوتيرة كبيرة في السنوات الأخيرة.



وكتب على موقع "إكس" مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية "أقدم لكم اليوم خطة (حزب) الصهيونية الدينية لتهويد النقب والجليل: الثورة التي قمنا بها في يهودا والسامرة - سنقوم بها في النقب والجليل، وعلى نطاق واسع".



ونشر حزبه على منصة إكس مقطع فيديو مُولّداً بالذكاء الاصطناعي يُظهر رجلين عربيين يصرخان ويبكيان بسبب الخطة المقترحة.



وتُعدّ النقب الواقعة بجنوب إسرائيل، والجليل الواقعة في شمالها، منطقتين ذات كثافة سكانية عالية من عرب إسرائيل.



ومعظم الأقلية العربية في إسرائيل تُعرّف نفسها بأنها فلسطينية، إما لأنها بقيت في إسرائيل أو لأنها من نسل من بقوا فيها بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. ويمثلون نحو 21% من السكان البالغ عددهم 10,2 مليون نسمة.



وقال سموطريتش إن الهدف هو "إضافة مليون يهودي إلى النقب والجليل، وإنشاء 50 مستوطنة جديدة وعشرات المزارع، وتوسيع المستوطنات القائمة وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية".



وأضاف "سنلغي الخطط المتهورة في البلدات العربية، التي استولت على الأراضي المخصصة للمستوطنات وتهدد الاستيطان اليهودي في المنطقة".



وتعهد سموطريتش إنشاء مناطق صناعية ومناطق توظيف، وقال إن حكومته ستطالب الحكومة المقبلة "بإزالة الحواجز وتعيين الكفاءات الصهيونية في مناصب رئيسية".