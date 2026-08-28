بيانات: حركة الشحن عبر مضيق هرمز دون متوسطها ​لعشرة أيام

أظهرت بيانات أولية للشحن صدرت اليوم الجمعة أن خمس سفن عبرت مضيق هرمز أمس الخميس بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق وأقل من متوسط الحركة لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة.



ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن شركة كبلر لتتبع السفن الساعة 0225 بتوقيت غرينتش، فإن من بين السفن الخمس التي عبرت المضيق ناقلتين متوسطتين وناقلة غاز عملاقة.



ويمكن أن تتغير هذه الأرقام لأن بعض السفن تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الرحلة.