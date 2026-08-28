شرطة نيبال: ارتفاع عدد قتلى الفيضان إلى 469

أعلنت الشرطة في نيبال اليوم الجمعة أن عدد قتلى الفيضان الذي وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع بالبلاد ارتفع إلى 469 قتيلا.