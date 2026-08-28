بلومبرغ نيوز: فنزويلا تدرس الانسحاب من أوبك

نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة أن فنزويلا تدرس بجدية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).



وأشار التقرير إلى أن فكرة الانسحاب مطروحة للنقاش مع مسؤولين أميركيين، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور.