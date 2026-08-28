زلزال بقوة 6 درجات يضرب خليج عدن

وقع زلزال بلغت قوته 6 درجات صباح الجمعة في خليج عدن، بين الصومال واليمن، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وأفادت الهيئة بأن الزلزال وقع على عمق ضحل عند الساعة 00,07 بالتوقيت المحلي (21,07 بتوقيت غرينتش الخميس)، وعلى مسافة نحو 145 كيلومترا من السواحل الصومالية.

